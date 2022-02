Bremer, l’Inter comunque si tutela: “Scelto questo nome come piano B”

Bremer ha rinnovato il contratto col Torino: Marotta e Ausilio, comunque, hanno già individuato un piano B

La precedente scadenza di contratto di Gleison Bremer, ovvero 2023, metteva il possibile acquirente in una situazione di vantaggio: ora, però, il rinnovo siglato dal giocatore col Torino fino al 2024 cambia un po' le carte in tavola, nonostante l'Inter resti comunque in pole position per lui. Ma il club nerazzurro, in ogni caso, come scrive il Corriere dello Sport, ha deciso di tutelarsi per non rimanere col cerino in mano: "Marotta e Ausilio, comunque, hanno già individuato un piano B, ovvero Luiz Felipe della Lazio. Sempre che non rinnovi anche lui suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno".