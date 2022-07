Bremer, Marotta vuole chiudere: vertice risolutivo col Torino? Juve entra in tackle

L'Inter vuole stringere i tempi per l'ingaggio di Bremer. La prossima settimana ci sarà l'incontro coi granata per il difensore

Andrea Della Sala

L'Inter è sempre più vicina a chiudere per Bremer. Come riportato da Fcinter1908, nei prossimi giorni ci sarà un incontro importante tra Inter e Torino per definire nei dettagli l'affare.

"Per sedersi al tavolo per Bremer e avere le munizioni giuste per chiudere, all’Inter servono i soldi della vendita di Skriniar. Ma indipendentemente dalla chiusura di questo affare in uscita, Marotta vuole preparare almeno il terreno per l’eventuale colpo in entrata. Per questo inizio settimana è stato fissato un vertice con il presidente del Toro, Urbano Cairo. Il brasiliano, votato dalla Lega come miglior difensore della A, per i granata vale 50 milioni, mentre i nerazzurri potrebbero formulare una offerta di 30-35 con l’aggiunta del gioiellino Cesare Casadei. Il baby nerazzurro è graditissimo a Juric, ma piace parecchio pure a Inzaghi: per questo l’Inter vorrebbe mantenere la recompra.

Certo, potrebbe complicare il tavolo tra Inter e Toro il recente scatto Juve in direzione del giocatore. La (sinora) mancata chiusura con l’Inter ha, infatti, fatto drizzare le antenne su Bremer. Ma, a differenza dei nerazzurri, ai bianconeri manca un passaggio: non hanno ancora chiamato il club granata per arrivare al sodo", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"La Juve, alle prese con la possibile cessione di De Ligt al Bayern, sta comunque sondando più piste per non farsi trovare spiazzata. Alla Continassa sanno di dover recuperare terreno, dato che l’Inter si è mossa con largo anticipo sul giocatore, ma sono pronti a entrare in tackle con una ricca proposta a Bremer, sia per quanto riguarda l’ingaggio che le commissioni: sempre un quinquennale, ma superiore rispetto all’Inter. Un’offerta che, dal punto di vista Juve, potrebbe far vacillare la preferenza del difensore per il nerazzurro. Dopo, però, resterebbe comunque da trovare l’accordo col Toro e lì l’Inter sta seminando. Il frutto (ma non è facile) potrebbe essere raccolto proprio a inizio settimana, sperando che nel mentre si chiuda pure la partita Skriniar", spiega il quotidiano.