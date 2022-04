Bremer, Inter in pole: Marotta vuole chiudere a 25 milioni, Cairo lancia l’asta

Il difensore del Torino è destinato ad essere uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo: il punto

Fabio Alampi

Gleison Bremer sarà uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo: il difensore del Torino si è imposto come uno dei migliori centrali della Serie A, e numerosi club si sono messi sulle sue tracce. Su di lui c'è anche l'Inter, che lo ha messo in cima alla propria lista, ma la concorrenza non manca di certo, come sottolineato dalle parole rilasciate ieri da Urbano Cairo, presidente granata.

Tuttosport fa il punto sul futuro del brasiliano: "Anticipando il rinnovo a quando era un difensore già di alto profilo, ma non l'assoluto protagonista ammirato in questa stagione, i 25 carati - leggasi milioni - fissati nella sorta di clausola rescissoria sottoscritta al momento di prolungare al 2024 non rischierebbero di rappresentare un limite a una trattativa che, se libera, potrebbe anche portare alla cessione del giocatore per 50 e più. Insomma, per come si sono messe le cose, il Torino tendenzialmente non riuscirà a cedere Bremer alla cifra ottimale. Sapendo che a 25 lo porti via dal Toro, difficile pensare che il club interessato al calciatore, e dal calciatore ricambiato, possa partire mettendo sul piatto 50 milioni".

Cairo lancia l'asta

"Cairo, ieri in Lega, ha parlato sia del difensore che del centravanti. «Se l'Inter si è già fatta sentire per Bremer? No, no... Abbiamo...». Risata. «C'è molto interesse, molto interesse: anche dall'estero. Però vediamo, dai, aspettiamo, finiamo bene il campionato, mancano 7 partite e poi vediamo». [...] La candidata prima ad assicurarselo rimane l'Inter: Marotta spera di realizzare uno dei colpi della vita assicurandoselo per 25 milioni. Da qui le parole di Cairo, per lanciare un'asta pubblica sperando di incassare di più, al netto dei desideri del brasiliano che potrebbero anche complicare una trattativa qualora l'Inter, per dire, offrisse 25 milioni e un altro club, meno gradito al difensore, una cifra più alta".