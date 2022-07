Bremer, Inter vuole chiudere: nuovo summit a breve. Casadei e la formula…

Due trattative non collegate da loro. Da una parte il pressing del Psg su Milan Skriniar, dall'altra l'Inter che vuole chiudere per Bremer. Come riporta Tuttosport, l'evolversi della trattativa per la cessione del difensore slovacco non frenerà l'offensiva del club nerazzurro per il brasiliano. Il quotidiano, quindi, conferma l'indiscrezione rilanciata da FcInter1908.it, ovvero che l'eventuale arrivo di Bremer non è più legato necessariamente all'uscita. "L’Inter, infatti, la prossima settimana intende chiudere per il brasiliano. Col Torino ci sono stati due contatti nei giorni scorsi, uno telefonico e l’altro, dal vivo, giovedì sera. Fra richiesta (almeno 40 milioni) e offerta (non più di 30), ballano ancora diversi soldi, ma l’Inter si sente forte avendo l’intesa con Bremer - quinquennale da 3 milioni - e per quella clausola che gli permetterebbe di lasciare il Toro a gennaio per soli 15 milioni", sottolinea Tuttosport.