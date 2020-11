Brozovic positivo, Inter e Conte in ansia. GdS: “Può saltare anche il Real Madrid: le ultime”

“A rivedere ora quella foto scanzonata su Instagram, si sente il sapore aspro della beffa. Appena 72 ore fa Marcelo Brozovic portava felicemente sulle spalle Domagoj Vida, con cui divide la nazionale da un decennio circa”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla notizia della positività al Coronavirus di Marcelo Brozovic. Una notizia che inevitabilmente rappresenta una tegola per l’Inter e per Conte, con il tecnico nerazzurro che perde il suo regista in un momento delicato del campionato. Brozovic è risultato positivo – Perisic, invece, negativo – così come un membro dello staff. “Entrambi lì in Svezia sono stati immediatamente isolati dagli altri membri della nazionale che oggi affronterà regolarmente gli scandinavi a Stoccolma. A migliaia di chilometri di distanza, a Milano, si vivono invece nuove ore di apprensione. Sulla squadra di Conte il virus continua infatti ad accanirsi”, commenta la Rosea.

QUI INTER

La società nerazzurra, al momento, è in stretto contatto con il medico dei croati Nemec che tra l’altro è anche capo commissione Covid dell’UEFA. Proprio Nemec aveva chiarito come sia stato possibile far giocare Vida, nonostante non fosse accertata la negatività. Il difensore era risultato negativo dai test di lunedì ma ne sono stati fatti altri proprio mercoledì perché alcuni risultati sospetti hanno portato al secondo giro di tamponi, con la conferma della positività di Vida arrivata all’intervallo.

QUANTE PARTITE SALTA BROZOVIC?

Brozovic è l’ottavo giocatore dell’Inter a risultare positivo al Coronavirus ed è destinato a saltare la sfida con il Torino di domenica 22. “Non ci sarà domenica 22 per il ritorno del campionato dopo la sosta contro il Torino, mentre si può nutrire qualche speranza per la sfida capitale di Champions con il Real a San Siro. Dipenderà se a Brozo basteranno i tradizionali dieci giorni di quarantena per negativizzarsi e se potrà essere schierato con pochissimi allenamenti sulle spalle”, commenta La Gazzetta dello Sport.