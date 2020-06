Sky – Inter, la novità che Conte aspettava: Brozovic verso un Epic recupero. Ecco quando rientra

Arrivano buone notizie per l’Inter e per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni di campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Marcelo Brozovic migliora sempre di più dal problema fisico accusato nei giorni scorsi e corre a grandi passi verso il pieno recupero. Tanto che, riferisce l’emittente, ci sono buone probabilità che l’allenatore nerazzurro lo abbia a disposizione per la prossima trasferta al Tardini contro il Parma.

Qualora non ce la facesse, al più tardi Brozovic tornerebbe per l’impegno di San Siro contro il Brescia. Ma le chance di averlo con il gruppo domenica sera si sono alzate. L’Inter e Conte sperano, Epic Brozo vicino al rientro.

(Fonte: Sky Sport)