Attacco Inter, Conte ha in testa un solo nome: “Marotta offre cartellino top”. Affare da 40mln

C’è Andrea Belotti nella testa di Antonio Conte per il futuro attacco dell’Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez direzione Barcellona. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, l’allenatore nerazzurro caldeggia ormai da tempo il nome del centravanti del Torino. A maggior ragione dopo la prestazione fornita dal Gallo nella partita di ieri contro l’Udinese, in cui ha segnato e raggiunto ancora una volta la doppia cifra.

Secondo la testata, il valore di mercato di Belotti si aggira attualmente intorno ai 40 milioni di euro. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, pur di accontentare il suo allenatore, sarebbe disposto a mettere sul tavolo della trattativa uno tra Gagliardini, Pinamonti e… Nainggolan. Il Ninja, infatti, potrebbe rappresentare una pedina di scambio importante:

“Per questo motivo guarda con molto interesse in casa Torino, a un attaccante che per grinta e volontà di sacrificarsi incarna perfettamente la mentalità richiesta: per Cairo è un intoccabile, ma l’Inter potrebbe anche mettere sul piatto uno tra Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti, calciatori che ai granata farebbero comodo. Belotti è in scadenza nel 2022 e al momento è valutato 40 milioni di euro“.

(Fonte: calciomercato.com)