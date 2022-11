CdS – Brozovic torna in panchina con la Juve. Mancano due gare, Inzaghi ha già deciso

Il regista croato non è ancora al meglio, ma si sta allenando col gruppo e a Torino dovrebbe andare in panchina

Buone notizie per Inzaghi che dovrebbe recuperare per la sfida con la Juventus Marcelo Brozovic. Il regista croato non è ancora al meglio, ma si sta allenando col gruppo e a Torino dovrebbe andare in panchina.