GdS – Inter, Brozovic continua con le sedute a parte: cosa filtra verso la Juventus

Cosa filtra su Marcelo Brozovic in chiave Juventus. Oggi La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni del centrocampista croato verso il derby d’Italia di domenica. Ecco le novità in arrivo da casa Inter :

“Marcelo Brozovic continua con le sedute personalizzate, aspettando solo il momento di tornare definitivamente in gruppo: ci sono davanti tre allenamenti e mezzo prima di sfidare Allegri, non è diminuito l’ottimismo sulla possibilità di convocazione dopo l’infortunio. A centrocampo, però, Simone ha trovato certezze granitiche e il nuovo trio delle meraviglie sarà difficile da spodestare anche quando Brozo tornerà a pieno servizio. In Baviera Calha e Mkhitaryan hanno riposato, ma domenica ritroveranno Barella in un incastro felice: il turco regista, con alla sua sinistra l’armeno e alla destra l’azzurro”, si legge sulla rosea. Si vogliono evitare rischi inutili con Brozo con sosta e Mondiali sempre più vicini ormai…