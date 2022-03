Sky – Inter, Brozovic non ce la fa: “A rischio anche la convocazione”. Tocca a Calhanoglu

Il regista dell'Inter non recupera e sarà assente nella sfida di domani sera contro la Fiorentina, Inzaghi ha già scelto il sostituto

Brutte notizie per Simone Inzaghi che domani, contro la Fiorentina, dovrà fare ancora a meno di Brozovic. Il croato non ha recuperato e sicuramente non farà parte della formazione iniziale dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sky Sport Brozovic potrebbe anche non essere convocato domani.