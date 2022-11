Brozovic: “Hakimi sta facendo bene al Psg. È forte e veloce. Dopo il suo addio all’Inter…”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista croato ha parlato del suo ex compagno all'Inter

Nella prima partita del girone del Mondiale, la Croazia affronterà il Marocco. Intervenuto in conferenza stampa, Marcelo Brozovic ha parlato del giocatore più temuto del Marocco e suo ex compagno di squadra all'Inter, Achraf Hakimi .

"Non sono rimasto in contatto con lui dopo aver lasciato l'Inter, ci siamo sentiti solo poche volte, ma sta giocando benissimo a Parigi, sta andando molto bene, è un giocatore molto veloce e forte. Ci prepareremo bene per fermarlo", ha affermato il centrocampista nerazzurro.