Sky – Brozovic, lo stop sarà lungo: “Servono nuovi esami, salterà almeno 6 partite”

Lungo stop in vista per Marcelo Brozovic dopo l’infortunio muscolare accusato con la sua nazionale. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista si sottoporrà a nuovi esami settimana prossima, ma lo stop sarà lungo: salterà almeno 6 partite.