Viktoria Plzen-Inter, è Brozovic l’MVP. La Uefa spiega il motivo

La UEFA ha premiatoMarcelo Brozovic come migliore in campo di Viktoria Plzen-Inter. Questa la spiegazione degli osservatori tecnici della Federazione Europea:

"Ha tenuto le redini del gioco per i nerazzurri in qualità di regista, cercando sempre di conquistare la palla e realizzare passaggi. Anche quando era marcato a uomo all'inizio del secondo tempo. Ha giocato da vero capitano e non ha avuto paura di cercare anche le incursioni in attacco quando ne ha avuto l’opportunità", si legge.