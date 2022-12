Inter, Brozovic anche ieri a parte ma niente esami. Le condizioni di de Vrij

La verità sulle condizioni di Marcelo Brozovic in chiave Inter-Napoli. Il centrocampista croato non ha disputato la finalina in Qatar per un fastidio muscolare. Ecco le novità verso la ripresa, dal Corriere dello Sport di oggi: “Anche ieri Brozovic ha svolto un programma differenziato, ma il ko sembra già un ricordo. Tanto più che non stati prenotati accertamenti. Brozovic ha una settimana di tempo, questione più che altro di gamba. Nel caso, sarebbe Mkhitaryan a fargli posto, con Çalhanoglu mezz’ala.