Inter, arriva la notizia più attesa: oggi l’annuncio del rinnovo di Brozovic

Secondo la Gazzetta dello Sport, è in arrivo, con ogni probabilità già oggi, l’annuncio del rinnovo

Una lunga e articolata trattativa che si è conclusa nel migliore dei modi. Marcelo Brozovic e l'Inter andranno avanti insieme come si augurava Inzaghi e soprattutto i tifosi nerazzurri. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è in arrivo, con ogni probabilità già oggi, l’annuncio del rinnovo di contratto fino al 2026, da 6 milioni netti a stagione più uno di bonus.