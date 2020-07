Sky – Brozovic, ritiro patente. L’Inter ha deciso: passa la linea dura anche con lui

È di oggi la notizia del ritiro della patente di Brozovic. Nelle scorse ore si diceva che l’Inter, a conoscenza di tutto, avrebbe fatto una riflessione su eventuali provvedimenti da prendere nei confronti del croato.

Da quanto riporta Skysport è passata la linea dura. “Come fatto con Skriniar dopo l’ultima espulsione o con Nainggolan l’anno scorso, anche per il centrocampista ci sarà lo stesso trattamento: il club prenderà provvedimenti. In sintesi per il croato è in arrivo una multa pesante in seguito alla vicenda del ritiro della patente. La società Inter non transige e applica a tutti la stessa dura legge. In un momento di incertezza generale un segnale di fermezza”, spiega Skysport.

(Fonte: Skysport)