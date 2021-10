Brozovic, dopo la CL primo colloquio per il rinnovo. E sarà portato avanti un altro discorso

Dopo la gara con lo Sheriff primo colloquio per il rinnovo del croato, sempre più indispensabile per Inzaghi

Contro la Lazio, Marcelo Brozovic è stato uno dei migliori in campo, soprattutto nel primo tempo dove il croato è stato un faro per i propri compagni, come accade ormai spesso. Ecco perché in casa Inter l'obiettivo è il rinnovo del centrocampista che ha un contratto in scadenza nel 2022.