Brozovic a parte, ma l’Inter spera ancora nel recupero

Resta solo l'allenamento di rifinitura per il rientro in gruppo del croato che anche oggi ha svolto una seduta personalizzata

Brozovic quest'oggi si è allenato con una seduta personalizzata. Era atteso per oggi il rientro in gruppo, ma non c'è stato. Resta l'allenamento di rifinitura di domani: Inzaghi tenterà di recuperare il croato per la gara con la Fiorentina.

Resta ancora qualche speranza di vederlo in campo: al polpaccio non ci sono lesioni ma è una zona piuttosto delicata e per questo si devono prendere tutte le precauzioni del caso. Se non dovesse farcela la squadra interista sarà comunque chiamata a fare bene. Contro il Torino i nerazzurri non hanno brillato ma hanno creato diverse occasioni. Se fossero state concretizzate si sarebbe sicuramente parlato meno dell'assenza del centrocampista comunque importantissimo per la squadra: è colui che fa girare la squadra a livello tattico. Il tecnico nerazzurro, in alternativa, penserà ad un piano B.