Inter-Brozovic, il retroscena: “Un anno fa era tutto fatto per questo scambio col Psg”

Curioso retroscena raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport riguardante Marcelo Brozovic. Secondo quanto racconta il quotidiano, infatti, il centrocampista croato, oggi in trattativa con l'Inter per rinnovare, avrebbe potuto davvero lasciare Milano l'anno scorso. Si legge: "Un anno fa, quando sembrava tutto fatto per lo scambio con Paredes, il croato era già d’accordo con il Psg per un ingaggio da 8 milioni netti. Saltò tutto per le commissioni pretese dai suoi agenti. Il fatto che ad occuparsi, ora, sia il padre è già una riposta a quanto accaduto l’estate scorsa".