Inter, per Brozovic recupero lampo. Difficile il rientro con la Samp, torna col Bayern

Il centrocampista non ha svolto nemmeno un allenamento con il gruppo, probabilmente rientrerà tra i convocati in Champions

"La qualificazione Champions è stata un’ubriacatura breve: già domani l’Inter torna a rincorrere in campionato, in casa contro la Samp di Dejan Stankovic che a San Siro in carriera ha fatto qualcosina. Ma il pieno di autostima europea si riversa in Serie A anche perché si avvicina il momento in cui Simone Inzaghi avrà la sua creatura al pieno delle forze", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ieri, mentre gli interisti impiegati in Coppa facevano una classica seduta defaticante (tutti ok i giocatori che hanno maltrattato il povero Viktoria Plzen), Marcelo Brozovic proseguiva nel lavoro personalizzato. Dimenticata la distrazione ai flessori, il croato è guarito a tempo record, sfruttando anche la sua particolare struttura fisica: deve solo aumentare il ritmo dell’allenamento per tornare tra i convocati. Il fatto che non si sia ancora mai allenato con i compagni induce a pensare che il momento sarà in Baviera e non domani", rivela il quotidiano.