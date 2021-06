Inter, Brozovic: “Scudetto vinto meritatamente. Significa molto per me. Abbiamo…”

In un'intervista a Nova TV, il centrocampista nerazzurro torna sulla vittoria dello scudetto

Martedì, la nazionale croata ha iniziato il miniciclo preparatorio in vista dell'Europeo con un pareggio per 1-1 contro l'Armenia. Zlatko Dalić non ha risparmiato Marcelo Brozović che ha giocato 90 minuti. In un'intervista a Nova TV, il centrocampista nerazzurro torna sulla vittoria dello scudetto: "Dopo sei lunghi anni all'Inter, finalmente ho vinto il campionato. Significa molto per me. Abbiamo giocato una stagione davvero buona e vinto meritatamente il campionato", le parole di Epic.

Poi testa all'Europeo: "L'atmosfera è fantastica. Sono arrivato un po' più tardi degli altri, ma già dal primo allenamento mi era chiaro che siamo tutti desiderosi di giocare e che andrà tutto bene. La cosa più importante è l'approccio, tutti devono dare il cento per cento. Nelle ultime tre partite non siamo stati organizzati, non abbiamo fatto bene, pensavamo che sarebbe stato facile, ma nel calcio di oggi non funziona. Se non sei al cento per cento, i risultati non arrivano".