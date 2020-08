Brozovic, altro botta e risposta con un tifoso. Ma stavolta la sua replica…

Mentre si rilassa in vacanza con la famiglia, Marcelo Brozovic non dimentica i social. E soprattutto non dimentica i tifosi, con cui si sta stuzzicando da un paio di giorni. Ieri, la risposta “speriamo” al tifoso polemico che gli augurava un futuro lontano da Milano.

Oggi, la risposta di Brozo non è cambiata. Ciò che è cambiato è la domanda del tifoso.

“Brozo ma quindi resti o no?”, gli ha chiesto un utente. Replica del croato identica a quella di ieri: “Speriamo”, con tanto di emoticon alla Epic Brozo.