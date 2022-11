Non c’è Croazia senza Brozovic. Il centrocampista dell’Inter titolare contro il Marocco

"Marcelo Brozovic non gioca titolare dal 25 settembre, il giorno del problema muscolare alla coscia sinistra che ha condizionato la sua stagione, ma non poteva mancare: la Croazia, come l’Inter, corre con i suoi tempi. Il suo rapporto con Modric è differente da quello di Kovacic ma comunque buono: si cercano e si trovano in campo da anni, sono la garanzia migliore per la crescita dei giovani talenti convocati da Dalic", spiega La Gazzetta dello Sport.