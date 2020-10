I tifosi del Milan lo esaltano, bruttissimo gesto di Calabria a fine derby: verrà punito?

Vincere con stile non è prerogativa di tutti. Al termine del derby i giocatori del Milan hanno festeggiato e si sono abbracciati per celebrare la vittoria contro l’Inter, che mancava da tanto. Forse da troppo. Nessuna vittoria può però giustificare gesti come quello di Davide Calabria, che al termine della partita si è esibito con un dito medio decisamente poco elegante. Il gesto è stato esaltato dai tifosi rossoneri sui social. Verrà anche punito, adesso? Oppure si farà semplicemente finta di niente?