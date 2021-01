Bruun: “Eriksen prenda esempio da De Bruyne. Deve reagire non con atteggiamenti infantili…”

Morten Bruun, ex calciatore (ha vinto l’Europeo con la Danimarca) e allenatore, ha commentato la situazione di Christian Eriksen. L’ex giocatore sprona il centrocampista a reagire alla situazione cambiando atteggiamento. “Non c’è molta rabbia agonistica nascosta in Christian Eriksen. Deve reagire e far capire la sua insoddisfazione. Ma Christian Eriksen no. Se guardi molto da vicino, potresti essere in grado di vederlo rassegnato con la testa e una postura da uomo scoraggiato, si limita ad arrancare fuori dal campo e si siede in panchina”.

“Posso capire bene gli italiani, mi aspetto che Eriksen reagisca alle avversità. Voglio vederlo dimostrare la sua insoddisfazione. Non con atteggiamenti infantili e tramite sfoghi di cattivo gusto dell’agente tramite la stampa, ma come la star internazionale che è. O almeno come era stato creduto”.

“Quando Eriksen è arrivato all’Ajax e al Tottenham, la situazione era diversa rispetto all’Inter. Eriksen arrivò in relativo anonimato, ma all’Inter è tutto diverso. Qui Christian è arrivato come una superstar. Come un giocatore che aveva riportato il Tottenham in cima alla Premier League e li aveva fatti giocare in una finale di Champions League. Come giocatore che secondo quanto riferito era stato sotto i riflettori sia del Barcellona che del Real Madrid”.

“Quando un grande club italiano prende un profilo del genere, ci si aspetta che salga sul palco in modo diverso. Deve entrare e richiedere la palla ai compagni, dirigere e rimproverarli quando non lo cercano. Come Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non è così che reagisce Eriksen. Quando i suoi compagni di squadra vanno da soli o la passano a un altro, al massimo ha un’espressione meravigliata”.

“Penso che sia difficile cambiare le persone. Ma in questo contesto non posso fare a meno di pensare a Kevin De Bruyne. Quando è arrivato al Chelsea otto anni fa, era il giocatore più introverso del calcio inglese. Forse Eriksen può imparare qualcosa da De Bruyne, perché altrimenti mi preoccupo anche se dovesse cambiare squadra. Perché cosa succederebbe se andasse al Paris Saint-Germain?”

“Auguro a Christian Eriksen che possa fare un po’ di pressione su se stesso e agire in modo più espressivo nel suo nuovo club. Dire ai compagni di squadra e ai tifosi nel suo nuovo club che ora è arrivato un nuovo sceriffo in città”.

(bt.dk)