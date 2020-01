Bucchioni: “Icardi? Wanda stufa di Parigi, ecco la Juve. Il tema è un altro: l’Inter…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Enzo Bucchioni, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Mauro Icardi, la cui permanenza al PSG sembra davvero incerta (nonostante dalla Francia dicano il contrario): “Gira che ti rigira, il nome che frulla in testa a Paratici da due anni è sempre lo stesso: Mauro Icardi. I tentativi precedenti sono andati a vuoto, non funzionò neppure con la proposta di scambio Icardi-Dybala, ma l’amore resta intatto. Ovvio che la Juve ci riproverà, altrettanto ovvio che Icardi non farà mai più parte dei piani dell’Inter. Allora?

Non fatevi incantare dalla prima tripletta, dai tanti gol e dalle dichiarazioni al miele verso il Psg, il campionato francese sta stretto a Icardi che fra l’altro ha giocato circa il 50 per cento delle gare da titolare e poco oltre il cinquanta per certo dei minuti disponibili in stagione, non moltissimo. Ma anche Wanda Nara è stufa del trasferimento di Maurito in Francia e dei problemi annessi e connessi.

Dunque, l’idea-Juve è tornata prepotente, si tratta di capire se la moglie-manager ha una strategia e soprattutto ci sarà da scoprire come la Juve potrà allacciare un discorso concreto con l’Inter in questo periodo di guerra sotterranea, soprattutto sul mercato, neanche troppo fredda.

Icardi, ricordiamolo, può essere riscattato dal Psg per 70 milioni, ma è necessario il consenso del giocatore. Niente automatismi. Per l’estero c’è poi anche una clausola rescissoria da 110 milioni. Per l’Italia mercato libero a contrattazione con l’Inter. Oggi il giocatore vale circa 70 milioni secondo Transfermarkt, ma l’Inter sa che senza volontà di rinnovo e con il contratto in scadenza nel 2022, la posizione non è solidissima. I bracci di ferro potrebbero diventare penalizzanti. Ma il tema è un altro: l’Inter cercherà a tutti i costi di non rinforzare la rivale più o meno diretta per lo scudetto. E se Icardi desse invece la disponibilità soltanto al trasferimento alla Juve?“, ha concluso.