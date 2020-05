Bucchioni: “Inter, Cavani possibile anche con Lautaro. Trattativa viva”

Enzo Bucchioni, noto collega, nel suo editoriale per TMW ha parlato del mercato nerazzurro: “L’Inter ha fatto sapere al Barcellona che per Lautaro non vuole giocatori in cambio, ma la clausola da 111 milioni di euro. Al massimo, questo lo dico io, Marotta e Ausilio sarebbe disposti ad accettare 90 milioni più un giocatore da venti, di sicuro non quei 3-4 proposti dai blaugrana con poco cash. E se Lautaro dovesse rimanere a Milano? Nessun problema. L’idea di prendere Cavani a parametro zero è sempre in piedi e ci stanno lavorando. I dieci milioni netti richiesti per due anni sono troppi, ma la trattativa resta viva. Il tempo per chiudere non manca“.