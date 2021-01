Bucchioni: “Lukaku-Ibrahimovic? Oggi decide il giudice sportivo. Secondo indiscrezioni…”

Non solo il calciomercato a tenere banco in casa Inter negli ultimi giorni. Molto si è discusso anche a proposito di quanto accaduto tra Lukaku e Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia. Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW, ha chiosato: “Oggi farà conoscere la sua decisione il giudice sportivo e secondo indiscrezioni tutto dovrebbe finire con i due gialli e quindi la squalifica per un turno a Ibra poi espulso per doppia sanzione e un turno anche a Lukaku che era diffidato. Pare che Valeri nel referto non abbia calcato la mano. Potrebbe però succedere che, visto il clamore mediatico, il giudice chieda approfondimenti e il ricorso agli audio con l’apertura di un’inchiesta. Una possibilità che non è esclusa e tiene parecchio in ansia le due società”.