L'infortunio di Tajon Buchanan in Nazionale durante la Copa America impone all'Inter delle serie riflessioni, tenuto conto anche dei tempi di recupero piuttosto lunghi per l'esterno ex Bruges.

Secondo quanto appurato da Fcinter1908.it, la dirigenza interista starebbe pensando di sopperire all'assenza di Buchanan con un difensore centrale ed è per questo che è tornato in voga il nome di Buongiorno, per il quale il Napoli non ha ancora trovato l'accordo definitivo. Qualora l'Inter prendesse un braccetto, Carlos Augusto tornerebbe a giocare come quinto sulla sinistra come alternativa di Dimarco.