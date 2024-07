Inter, lungo stop per Buchanan: la previsione di Marotta sui tempi di recupero

Lungo stop in vista per Tajon Buchanan dopo l’intervento chirurgico alla tibia di ieri: la previsione di Marotta sui tempi di recupero

Lungo stop in vista per Tajon Buchanan dopo l’intervento chirurgico alla tibia di ieri. La previsione sui tempi di recupero dell’esterno canadese, infortunatosi in nazionale, è arrivata direttamente dal presidente dell’Inter Beppe Marotta: