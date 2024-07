Buongiorno, sì al Napoli e si chiude: le cifre finali e la clausola…

Alessandro Buongiorno alla fine ha scelto il Napoli. Come raccontato già nella giornata di ieri, il difensore lascerà il Torino per approdare alla corte di Antonio Conte. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport sul centrale.

“Alla cena con il suo agente, quartiere Brera di Milano, Alessandro Buongiorno ha sciolto le ultime riserve sul Napoli, semmai ce ne fossero. C’era l’Inter, che s’era fatta avanti nelle ultime ore sondando la disponibilità del calciatore attraverso il procuratore, Beppe Riso. C’era stata nei mesi scorsi la Juventus, ma per uno entrato nelle giovanili del Toro a 7 anni e granata doc, sarebbe stato troppo. Poi c’era, anzi c’è, Antonio Conte e il suo nuovo Napoli, di cui gli vuole affidare le chiavi della difesa, reparto che diventerà nuovo di zecca. Buongiorno aveva dato la parola al Napoli, s’era impegnato in una trattativa che durava da settimane e che non ha voluto rovinare per un semplice sondaggio dei campioni d’Italia in carica, che avrebbero comunque impiegato più tempo per intavolare la trattativa sia con il Torino che con il giocatore.