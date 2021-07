Nainggolan torna a Cagliari. “Buonuscita? L’Inter ha preso questa decisione”

Secondo La Nuova Sardegna, il centrocampista belga tornerà a vestire la maglia rossoblu anche il prossimo anno

Sono giorni decisivi per definire una volta per tutte il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, infatti, come riporta La Nuova Sardegna, è ormai ad un passo dal ritorno al Cagliari, con i quali firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno. L'Inter avrebbe dunque deciso di concedere la tanto decantata buonuscita al giocatore, che non dovrebbe però superare il milione di euro: il club nerazzurro, con questa mossa, otterrà quindi un risparmio di circa 5 milioni di euro. Non ci sono più dubbi ormai: Radja Nainggolan saluta l'Inter definitivamente.