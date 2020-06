Tutti a caccia di soldi entro il 30 giugno tranne l’Inter: bilancio ok. E il 7 luglio data clou

I club italiani, gravati dalla crisi legata al coronavirus, sono a caccia di plusvalenze da concludere entro il 30 giugno. L’Inter, al contrario, ha risolto i problemi di bilancio per quest’anno con la cessione di Mauro Icardi e la maxiplusvalenza da quasi 50 milioni di euro.

L’addio dell’ex capitano avrà ripercussioni anche sull’affare Lautaro

“In questa storia sono fondamentali due scadenze. La prima: il 30 giugno continua a restare una data spartiacque per molti club, che dovranno sistemare il bilancio. L’Inter, una volta ceduto Icardi, non ha questa esigenza. Dunque, per Lautaro può tranquillamente decidere di mostrare i muscoli. Nonostante il 7 luglio, ecco l’altra data chiave: è il giorno della scadenza della clausola, passata la quale il Barcellona vedrebbe svanire l’eventualità di forzare la trattativa con il pagamento unilaterale dei 111 milioni”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.