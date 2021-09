Cagliari, Giulini: “A Nainggolan ho dato tanto. Nandez? Serve rispetto”

Le recenti dichiarazioni del numero uno del club sardo, che ha parlato così dei due giocatori e non soltanto

Il colpo Keita Balde, il mancato ritorno di Radja Nainggolan e non solo. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato anche di Nahitan Nandez nel corso dell’intervista a Videolina Sport dopo il ko contro il Genoa: “Nessun mancato acquisto, determinate operazioni erano subordinate alla cessione dei nostri pezzi grossi. In particolare Nandez e Cragno se fossero arrivate offerte all’altezza. L’operazione Keita è nata tre giorni prima, ma non è trapelata grazie al giocatore e al procuratore. C’era anche la pista Scamacca ma noi eravamo convinti che, anche per caratteristiche, lui ci avrebbe dato qualcosa in più”.