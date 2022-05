Cagliari-Inter, Dimarco: “A questo punto sono tutte difficili. Contentissimo che i tifosi…”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

L'Inter affronta il Cagliari nella penultima giornata di campionato. Ecco le parole di Federico Dimarco ai microfoni di Inter TV: "Cagliari e Inter, due obiettivi opposti? Penso che arrivati a questo punto tutte le partite siano difficili come la finale di Coppa Italia, come la partita di stasera e come lo sarà domenica prossima. Dobbiamo andare in campo con la stessa voglia e con la stessa intensità di mercoledì e portare a casa il risultato. Qui all'Inter sono cresciuto, ho fatto tantissimi anni. Sono contento di questa annata, ma speriamo di chiudere al meglio. Tifosi? Come lo sono io e come lo è altra gente, sono contentissimo che ci seguono sempre sia in trasferta che in casa. Speriamo che nei prossimi anni lo facciano ancora".