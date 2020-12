Cagliari-Inter, dove vedere la gara in Tv e le probabili formazioni

Il match tra Cagliari e Inter si giocherà domenica 13 dicembre 2020 alle ore 12:30: gara in programma alla Sardegna Arena di Cagliari per l’undicesimo turno di Serie A.

Archiviata l’eliminazione in Champions League per l’Inter è tempo di tuffarsi totalmente sul campionato che la vedrà protagonista domenica nel lunch-match. Cagliari-Inter sarà trasmessa da DAZN e sarà possibile assistervi in tv attraverso un modello smart di ultima generazione da cui scaricare l’applicazione. In alternativa, si potrà collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). App di DAZN disponibile anche tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, supporti in grado di rendere smart la propria tv.

Gli abbonati all’offerta Sky-DAZN potranno guardare l’incontro sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Gli abbonati Sky potranno anche servirsi dell’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Cagliari-Inter disponibile anche in streaming su pc (collegandosi al sito ufficiale di DAZN ) e su smartphone e tablet, attraverso l’app scaricabile su dispositivi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

Il Cagliari recupera Simeone, Nandez e Pereiro, tutti negativi dopo il coronavirus: l’uruguagio dovrebbe riprendersi una maglia nel 4-2-3-1 di Di Francesco, imentre il Cholito se la gioca con Pavoletti. Marin e Rog in mezzo, Cragno tra i pali. In difesa Zappa e Lykogiannis terzini, con Walukiewicz e Carboni centrali.

L’Inter potrebbe concedere un turno di riposo a Romelu Lukaku consentendo l’ingresso dal primo minuto a Sanchez. Riposerà anche Hakimi, al suo posto dovrebbe giocare Darmian

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.