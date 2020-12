Lautaro Martinez potrebbe non partire titolare in Cagliari-Inter di domani. Antonio Conte sta studiando la formazione per affrontare al meglio la squadra di Di Francesco e questa potrebbe essere una delle sorprese. Una scelta che secondo l’inviato di Sport Mediaset potrebbe essere “non solo figlia del turnover, ma anche della stizza emersa nell’uscita dal campo contro lo Shakhtar Donetsk”.