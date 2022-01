CdS – Caicedo è ciò che serve all’Inter: Inzaghi gli ha già spiegato…

L'attaccante è pronto a mettersi nuovamente a disposizione dell'allenatore che lo ha migliorato alla Lazio

Tutti gli indizi sembrano portare a Felipe Caicedo. Dovrebbe essere l'ormai ex Lazio a rinforzare il reparto avanzato dell'Inter, riabbracciando Simone Inzaghi dopo l'esperienza in biancoceleste. Il Corriere dello Sport rivela anche di un dialogo tra i due: "Finora l’avventura al Genoa non è stata particolarmente felice per Caicedo (solo 10 presenze e un gol), penalizzato da guai fisici e una condizione precaria. Il suo profilo, però, è esattamente ciò di cui ha bisogno l’Inter, ovvero un attaccante specializzato nell’entrare in corsa e fare subito la differenza. Nei suoi 4 anni alla Lazio proprio in questo modo ha fatto spesso le fortune di Inzaghi, che, evidentemente, gli ha già spiegato cosa si attende da lui in nerazzurro. L’ecuadoriano, insomma, ritroverà un tecnico che lo conosce bene, con cui ha costruito un rapporto solido. E, inoltre, oltre al campionato, avrà a disposizione il palcoscenico della Champions e della Coppa Italia".