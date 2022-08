Calcio e Finanza – Inter, Casadei al Chelsea? Ecco l’impatto sulle casse

Il giovane centrocampista è ormai vicinissimo all'approdo in Inghilterra

Daniele Vitiello

Cesare Casadei è ormai ad un passo dal Chelsea. L'Inter sta per dare il definitivo via libera alla partenza del calciatore, che già domani potrebbe partire per l'Inghilterra. Ma quale sarà l'impatto sui conti nerazzurri? Lo rivela Calcio e Finanza:

"Partendo dal valore netto del giocatore a bilancio, i conti chiusi al 30 giugno 2021 non offrono indicazioni in tal senso, anche se è verosimile (trattandosi di un calciatore del vivaio) che il suo valore sia prossimo allo zero.

Questo significa che la somma incassata dall’Inter sarà registrata praticamente per intero come plusvalenza. Per quanto riguarda le cifre, attualmente si parla di un’offerta da 12 milioni di euro più bonus, con l’Inter intenzionata a chiudere a 15 milioni di euro più ulteriori 5 milioni di bonus.

Se i nerazzurri riuscissero a portare a casa quanto richiesto farebbero registrare una plusvalenza da 15 milioni di euro circa. Contestualmente, il club risparmierebbe nel 2022/23 sull’ingaggio del giocatore – che non è noto –, il quale ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di tre anni, nel marzo del 2021".