Inter, capitolo cessioni: “Plusvalenza da urlo con l’addio di questo titolare”

La strategia di mercato del club nerazzurro non cambia: prima le operazioni in uscita, poi quelle in entrata

Alessandro Cosattini

L’addio di un titolarissimo dell’Interper fare una super plusvalenza. La strategia di mercato del club nerazzurra non cambia: prima le operazioni in uscita e poi quelle in entrata per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. E occhio a una possibile cessione importante, come svelato da La Repubblica.

“Alcuni club stranieri hanno allacciato i contatti con Mino Raiola - procuratore di de Vrij - per sondare la disponibilità del centrale difensivo olandese. La situazione economica dell'Inter è complessa e un'eventuale cessione dell'ex Lazio - arrivato a zero dal club capitolino - permetterebbe ai nerazzurri di realizzare una plusvalenza da urlo. Il prezzo che fa l'Inter di de Vrij è di 40 milioni, somma che le big inglesi (ma anche l'Atletico Madrid) non avrebbero problemi a investire. Simone Inzaghi ha un bel rapporto con il difensore - già dai tempi della Lazio - e una sua cessione creerebbe un serio problema per il modulo di gioco che prevede la difesa a tre. De Vrij ne è il leader”, si legge.

(Fonte: La Repubblica)