Inter-Sanchez: ingaggio monstre costringe il club a valutare. Ma se restasse…

Il giocatore è rientrato ad Appiano con Vidal. Si rifletterà su eventuali offerte ma ci sono anche alternative alla partenza

Eva A. Provenzano

Sono tornati ieri Vidal e Sanchez dopo una Coppa America che non è andata come speravano. L'eliminazione per mano del Brasile e l'infortunio che non ha permesso all'attaccante di essere tra i protagonisti della competizione ha deluso entrambi i calciatori nerazzurri. In comune hanno la Nazionalità ma c'è ancora da capire se in comune avranno il futuro all'Inter.

Il club nerazzurro è alle prese con l'adeguamento dei conti e nell'ottica della riduzione del monte ingaggi richiesta da Suning i loro stipendi potrebbero finire nel mirino. Proprio a proposito dell'attaccante cileno si parla di diverse soluzioni in chiave futura. Non è da escludere una cessione qualora arrivassero delle offerte. Ma anche la sua permanenza non è esclusa.

Sanchez è stato la terza punta di Conte e si è fatto spesso trovare pronto quando lo ha chiamato in causa. Anche per Inzaghi potrebbe essere un punto di riferimento in attacco. L'ingaggio da 7.5 mln è alto e ha un contratto fino al 2023. Questo è quanto scrive a proposito del cileno calciomercato.com: : "Se arriveranno offerte l’Inter le valuterà, ma senza nessuna fretta di venderlo. L’ingaggio rappresenta comunque un problema. La soluzione potrebbe essere un rinnovo, a cifre più basse, per spalmare l’investimento fatto su di lui sui bilanci di più anni", si legge nello stesso sito.

(Fonte: calciomercato.com)