Sky – Inter al lavoro sulle contropartite per Nandez. Pressing Bellerin sull’Arsenal

Il club nerazzurro continua a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi

Ceduto Achraf Hakimi al PSG, l’ Inter si sta guardando attorno per il nuovo titolare sulla fascia destra. I nomi in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio sono quelli di Nahitan Nandez ed Hector Bellerin , ma non mancano le difficoltà per regalare a Simone Inzaghi l’esterno destro nel minor tempo possibile.

Come sottolineato da Sky Sport, i nomi preferiti a destra sono quelli di Nandez e Bellerin. Per il primo c’è l’apertura al prestito molto alto con diritto di riscatto, per il secondo l’Arsenal chiede invece l’obbligo. Ci sono diverse questioni sul tavolo col Cagliari: ieri è stato ufficializzato Dalbert, si tratta anche per Nainggolan e tra le possibili contropartite c’è anche Pinamonti. Bellerin sta invece spingendo per arrivare all’Inter, ma l’Arsenal non apre al prestito con diritto di riscatto ancora.