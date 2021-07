Inter, 3 nomi oltre a Nandez: “Inzaghi stravede per Dumfries, può arrivare così”

Non solo Nandez: i nerazzurri continuano a muoversi su altre piste e il nome dell'olandese piace molto all'allenatore

Rispunta il nome di Denzel Dumfries per l'Inter. Una pista da monitorare parallelamente a quella che porta a Nahitan Nandez, per cui i nerazzurri continuano a trattare con il Cagliari. La distanza su formula e cifre rimane per l'uruguaiano e l'Inter sonda tutte le possibilità sul mercato. Dumfries piace molto a Simone Inzaghi e può lasciare il PSV in estate, come ammesso dalla stessa società nelle recenti interviste, ma solo alle giuste condizioni.