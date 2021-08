Sky – Lukaku via? L’Inter prepara due colpi, c’è anche Raspadori tra i nomi

Novità riportate da Sky Sport sulle piste monitorate dai nerazzurri per l'eventuale sostituzione di Big Rom

Un’altra giornata ricca di novità sul fronte Romelu Lukaku . Ore caldissime sull’asse Milano-Londra, proseguono i dialoghi tra Inter e Chelsea per Big Rom. Ne ha parato Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, in diretta a Sky Sport: “L’Inter aspetta la prossima mossa del Chelsea, si attende la nuova offerta, un rilancio che può arrivare già oggi o nei prossimi giorni da 130 milioni di euro . Adesso il Chelsea sembra pronto a rilanciare e insistere. Pronto un accordo da 5 anni per Big Rom, da 12 milioni netti a stagione, una super offerta. Le prossime saranno ore decisive”.

I numeri dell’operazione sono chiari e impressionanti, ma l’Inter con chi sostituirebbe Lukaku verso la nuova stagione? I nerazzurri chiedono 130 milioni per poter fare due colpi in attacco e regalare dunque un doppio rinforzo a Simone Inzaghi. Sky Sport ha svelato i nomi principali per l’attacco dell’Inter: “Ci sono nomi in lista, quello principale è quello di Duvan Zapata che l’Inter ha sempre seguito da vicino anche negli anni scorsi. È la possibilità più concreta, ma aggiungiamo il nome di Correa, come doppio colpo per l’attacco e può essere un’opportunità di mercato per la Lazio. L’Inter ci pensa, una seconda punta oltre a una prima. E attenzione a Giacomo Raspadori, sempre osservato speciale. L’Inter lo monitora, può entrare in lista se dovesse andare via Lukaku”.