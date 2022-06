SM – Lukaku, ieri attimi preoccupazione in sede: “Zhang non convinto, Inzaghi ha risposto così”

Come vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri c'è stato un lungo vertice nella sede dell'Inter (durato più di tre ore), in cui si sono sistemati gli ultimi dettagli per il rinnovo di Simone Inzaghi, ma non solo. Perché, alla presenza del presidente Steven Zhang, di Marotta e Ausilio, si sono fatti ulteriori passi in avanti per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro.