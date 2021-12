Calendario Inter: per i nerazzurri un inizio di 2022 col botto. Tutto in 30 giorni

L'Inter di Simone Inzaghi inizierà il prossimo anno col botto. Un girone di ritorno che vedrà impegnati i nerazzurri in tutte le sfide scudetto nei mesi di gennaio febbraio

Saranno due mesi di fuoco, gennaio e febbraio, in casa nerazzurra. L'Inter, che oggi ha conosciuto la sua prossima avversaria in Champions League, dovrà mordere il freno e iniziare l'anno nel migliore dei modi per non perdere terreno in campionato. Grazie alla novità introdotta per quanto riguarda il girone di ritorno, i nerazzurri vivranno un avvio di 2022 caldissimo con tutte le sfide con le dirette concorrenti per lo scudetto compresse in 30 giorni. Napoli, Milan, Atalanta, in mezzo la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus e la gara d'andata con il Liverpool. Il 2022 inizia col botto per la truppa di Simone Inzaghi, fresca capolista del campionato di calcio di Serie A.