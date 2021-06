Inter, Calhanoglu occasione presa al volo. “L’alternativa era rischiosa”

Oggi le visite mediche del giocatore turco rientrato ieri a Milano dopo un'operazione chiusa in pochi giorni da Marotta e Ausilio

Eva A. Provenzano

Il primo contatto c'è già stato. Calhanogluè rientrato a Milano Linate ieri sera perché l'Inter lo aspetta per le visite mediche e la firma sul triennale da 5 mln (e 1 di bonus per obiettivi di squadra) a stagione. Il Corriere dello Sport spiega che la trattativa è nata lo scorso giovedì quando il suo agente, Stipcic, ha chiamato il club nerazzurro e ha proposto il turco."Marotta e Ausilio hanno cominciato subito a riflettere, valutando gli aspetti economico-finanziari e coinvolgendo Inzaghi per quelli tecnici. E il neo-allenatore è stato subito entusiasta". Ha già chiamato quello che da oggi sarà un nuovo centrocampista del club progetto nerazzurro.

Negli ultimi giorni del week-end è arrivato il sì della proprietà nerazzurra. Il giocatore aveva già detto no ad un'offerta arrivata dal Qatar di 8 mln all'anno e 8 mln alla firma per rimanere a giocare in Europa. Avevano sondato il terreno anche AM e Barcellona ma in precedenza.

Alternativa rischiosa

Il Milan non ha rilanciato e l'Inter ha colto l'occasione. "L’alternativa, infatti, sarebbe stata quella di inseguire gli esuberi dei grandi club, sperando in un prestito. In ogni caso voleva dire rischiare, senza certezze su quello che sarebbe stato il risultato, ovvero il giocatore disponibile e “prendibile”. Per di più con la prospettiva di spingersi fino ad agosto inoltrato prima di chiudere", si legge sul quotidiano sportivo. Calhanoglu, invece, è già arrivato e dopo 3 anni in Serie A e a Milano non dovrà ricominciare la fase di ambientamento.

(Fonte: Corriere dello Sport)