"Per me, il nostro prossimo avversario è una delle potenziali sorprese del torneo. Io purtroppo non potrò aiutare i miei compagni in campo. Sono un po’ deluso per l'ammonizione. Da capitano, mi sono avvicinato all'arbitro e volevo parlargli. Mi ha mostrato subito il cartellino giallo e non so il perché. Ero senza parole in quel momento e adesso sono squalificato. 18 cartellini? Ho parlato con il capitano della Repubblica Ceca a fine partita. Anche lui era molto deluso e ha detto che l'arbitro ha rovinato tutta la partita con tanti cartellini gialli. Era difficile comunicare con lui. Spesso ci ignorava".