GdS – Inter, c’era una volta l’insostituibile Brozovic. Oggi Inter Calhanoglu dipendente

"C’era una volta l’insostituibile Brozovic. C’era l’Inter con Brozo, vincente, organizzata, con idee, e quella senza Brozo, confusa, sbandata, molle. Inzaghi non ha ceduto alla soluzione più semplice, cioè Asllani, ma ha lavorato di memoria: ricordando di avere un centrocampista universale al quale altri colleghi avevano già consegnato le chiavi del gioco. Un percorso simile a quello di Pirlo e Modric, nati 10 e diventati i migliori 4 moderni (anche se poi il croato ha spostato la regia in mezzala). Un percorso frequente oggi, basti pensare a Goretzka, De Paul, a quei trequartisti con il fisico e la rapidità di pensiero ed esecuzione per arretrare in zone dove un pallone perso è un guaio", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Tutto è cominciato contro il Barcellona all’andata: 5 partite, 4 successi e il pari al Camp Nou (che vale una vittoria). Soprattutto, Calha ha liberato Barella, non a caso tornato d’improvviso ai suoi standard perché più protetto e coinvolto in una manovra fluida: Brozo era un po’ più egoista del turco. Inzaghi ha esagerato, aggiungendo Mkhitaryan per una mediana tecnica che si vede solo in Europa (o nella Roma). Tutti giocano meglio dopo questa “inzagata”. Calha il miglioratore. Problema: e quando torna Brozo? Ci sarà tempo per pensarci. Oggi l’Inter è Calha-dipendente", aggiunge il quotidiano.