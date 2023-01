Calhanoglu: “Siamo entrati male in campo. 13 punti dal Napoli? Troppi ma…”

"Possiamo dire che l'Empoli è una squadra molto tecnica che gioca bene al calcio. Eravamo in difficoltà, non siamo entrati bene in campo come contro il Milan. In dieci è stato difficile giocare, è sempre faticoso in inferiorità numerica. Abbiamo sbagliato e perso, il campionato è lungo. Dispiace per i tifosi che prima della partita sono venuti allo stadio e ci hanno dato una mano standoci vicino, dispiace per loro. 13 punti sono troppi ma dobbiamo continuare e non fermarci. Lo so che è difficile crederci ma è ancora lunga. Dobbiamo vincere e non sbagliare le partite come oggi"